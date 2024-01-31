Собянин заявил, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов

Мэр столицы отметил, что в городе насчитывается свыше 1,4 тыс. таких машин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге, отметив, что в столице насчитывается более 1,4 тыс. таких машин.

"Наш город - номер один в Европе по количеству электробусов - их уже больше 1 400. Они обслуживают почти 120 маршрутов. До конца 2024 года в Москву поставят еще более 800 машин, из них более 600 - ПАО "Камаз", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что весной 2021 года в Москве был открыт Сокольнический вагоноремонтно-строительного завод (СВАРЗ), который стал лидером по производству экологичного городского транспорта в России. Это дало городу более 500 рабочих мест, обеспеченных социальными гарантиями правительства Москвы.

"За неполные три года здесь собрали около 500 новейших моделей электробусов, больше 350 из них - в прошлом году", - рассказал мэр. Он добавил, что новые электробусы могут долго обходиться без подзарядки, а также имеют адаптивное освещение.

Кроме того, по словам мэра, в 2023 году было произведено около 1,5 тыс. остановок общественного транспорта нового типа для Москвы и Подмосковья.

"Мы можем гордиться тем, что современная экологичная техника для работы на городских улицах производится и обслуживается в Москве", - заключил Собянин.