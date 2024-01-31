В Псковской области заявили, что атака БПЛА не повлияла на работу регионального аэропорта

На территории авиаузла не вводили план "Ковер"

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Атака украинского беспилотника, зафиксированная над территорией Псковской области, не сказалась на работе международного аэропорта в Пскове, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Все в порядке, у нас режима "Ковер" нет, работаем в штатном режиме, [регулярный] рейс из Москвы к нам летит", - сказал собеседник агентства.

Предыдущий инцидент с атакой беспилотников в регионе был зафиксирован в ночь на 30 августа 2023 года. Тогда дроны совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России, а также на Псковскую область. В результате возник пожар в аэропорту в Пскове. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО. Еще один инцидент был зафиксирован утром 27 мая 2023 года: тогда в результате атаки двух дронов и последующего взрыва в деревне Литвиново Невельского района было повреждено административное здание нефтепровода, в результате инцидента пострадавших не было.

Псковский аэропорт был построен в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже оттуда начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования.

Утром силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над регионом.