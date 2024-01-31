В Перу пригрозили 15-летними тюремными сроками участникам протестов в Мачу-Пикчу

По данным газеты La República, забастовка, в которой принимают участие сотрудники туроператоров, гиды и местные предприниматели, вызвана внедрением новой системы продажи билетов для посещения древнего города

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Власти Перу предупредили протестующих в древнем городе инков Мачу-Пикчу о возможном наказании в виде заключения в тюрьму на срок до 15 лет. Об этом заявил премьер-министр Альберто Отарола.

"В связи с захватом пути, ведущего к нашему святилищу Мачу-Пикчу, приходится напомнить, что существует закон 1589, согласно которому предусмотрено наказание тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет те, кто блокирует доступ к нашему достоянию", - приводит слова главы правительства газета La República.

Издание сообщает, что забастовка, в которой принимают участие сотрудники туроператоров, гиды и местные предприниматели, вызвана внедрением новой системы продажи билетов для посещения древнего города Мачу-Пикчу. По мнению протестующих, новая платформа продажи электронных билетов нанесет ущерб местным предпринимателям, поскольку вся прибыль будет направляться в одну частную фирму Joinnus. Бастующие также заявляют, что министерство культуры Перу, по инициативе которого началась реформа, пытается приватизировать доступ в Мачу-Пикчу. В ходе протестов была перекрыта ведущая к городу инков ветка железной дороги - единственный способ доступа к достопримечательности.

"Мафия, которая незаконно действовала в системе продажи билетов, сейчас ведет борьбу за свои интересы. Мы не собираемся делать шаг назад. Надо изменить эту модель коррупции, которая незаконно работала много лет", - подчеркнул Отарола.

Сообщается, что власти Перу пытаются наладить диалог с местными предпринимателями Мачу-Пикчу, но переговоры пока ни к чему не привели. При этом протестующие заверили, что не будут обсуждать эту ситуацию с нынешним министром культуры Лесли Уртеагой Пенья, поскольку она выступает за сохранение договора с Joinnus. По утверждению протестующих, они радикализуют свои действия, если власти не расторгнут контракт с данной фирмой.

Протесты вокруг Мачу-Пикчу

Министр культуры Перу Лесли Уртеага Пенья ранее сообщила, что из-за протестов более 1,2 тыс. туристов, как перуанцев, так и иностранных граждан, были эвакуированы из ближайшего к Мачу-Пикчу города Агуас-Кальентес поездом. Некоторые из путешественников так и не смогли увидеть достопримечательность. В организации эвакуации участвовала национальная полиция, обеспечивающая охрану и выезд из зоны беспорядков.

Мачу-Пикчу - древнее поселение инков, расположенное на высоте 2400 м над уровнем моря в 100 км от города Куско в южной части Перу. Крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Индейское поселение было основано инками незадолго до 1500 года. Строительство велось на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, после чего крепость была покинута. Вновь узнали о Мачу-Пикчу в 1911 году, когда крепость обнаружил американский исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем.