Путин проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент откроет по видеосвязи несколько социальных и жилых объектов в этих регионах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии и откроет по видеосвязи несколько социальных и жилых объектов в этих регионах.

"Сегодня будет большое совещание по вопросам развития новых субъектов России. Также будут в режиме видеоконференции открыты некоторые социальные объекты в Донецке, Мариуполе, Луганске, Мелитополе", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании будет широкое обсуждение по всем аспектам социально-экономического развития новых регионов.

Среди объектов, которые будут открыты Путиным по видеосвязи из Кремля, - Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, многопрофильный медицинский центр ФМБА в Мариуполе. Будет также сдан один из новых многоквартирных домов в Луганске и открыто общежитие колледжа в Мелитополе, перечислил Песков.

"Это все будет в открытом режиме, будет вступительное слово Путина, потом будет доклад [вице-премьера РФ Марата] Хуснуллина, по профилям также будут выступать наши представители, в том числе с мест. И дальше будет еще закрытая часть этого обсуждения, в которой будут принимать участие профильные представители правительства и соответствующих ведомств. Поэтому это будет очень серьезное, содержательное мероприятие по теме развития новых регионов", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что на поздний вечер запланировано еще несколько рабочих встреч у президента.