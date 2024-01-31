Белоруссия осудила осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В диппредставительстве добавили, что общее героическое прошлое "призвано служить объединяющим фактором и нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений"

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване стало чудовищной акцией, которая нацелена омрачить светлую память о погибших. Об этом говорится в заявлении посольства Белоруссии в Армении.

"Посольство Республики Беларусь в Республике Армения расценивает произошедшее 27 января 2024 года возле памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване как чудовищную акцию, нацеленную на осквернение светлой памяти погибших и попрание подвига народов Беларуси, России и Армении в годы Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении.

В диппредставительстве также добавили, что "посольство выступает с резким осуждением бессовестного акта вандализма и попыток внести раскол в многовековую дружбу братских народов". "Уверены, что наше общее героическое прошлое призвано служить объединяющим фактором и нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений. Рассчитываем на должную реакцию государственных ведомств Армении и привлечение виновных к ответственности", - заявили в посольстве.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ. В СК Армении возбудили уголовное дело по данному факту.