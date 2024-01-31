Новым гендиректором "Роскино" стала Эльза Антонова

До этого она руководила организационным департаментом Фонда кино

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Эльза Антонова, ранее руководившая организационным департаментом Фонда кино, назначена новым генеральным директором "Роскино". Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

В марте 2023 года сообщалось, что бывший руководитель "Роскино" Инна Шалыто оставила пост генерального директора, временно исполняющей обязанности руководителя организации тогда назначили Екатерину Наумову.

С конца апреля 2022 года под руководством Шалыто компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на рынки Азии, СНГ и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

"Роскино" - российская государственная организация, в задачи которой входит продвижение фильмов, сериалов, анимации на международных рынках.