ТАСС вошел в десятку лидеров в рейтинге лучших работодателей России в 2023 году

Первую строчку третий год подряд занимает "2ГИС"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС заняло 10-е место в рейтинге лучших работодателей в РФ по итогам 2023 года по версии hh.ru в категории компаний с числом сотрудников от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Соответствующий рейтинг имеется в распоряжении ТАСС, его участниками стали почти 1,5 тыс. компаний.

Согласно рейтингу, среди крупных компаний с численностью сотрудников от 1 тыс. до 5 тыс. человек первую строчку третий год подряд занимает новосибирская компания "2ГИС". На втором месте - издательство "Эксмо", третьем - банк "Точка", четвертом - "Фоксфорд", пятом - ВЭБ.РФ, шестом - РБК, седьмом - "Синема парк" и "Формула кино", восьмом - издательство АСТ, девятом - Uniliver в России и Белоруссии, десятую строчку занял ТАСС.

Кроме того, ТАСС находится на 31-м месте в категории "Самые популярные у соискателей" среди компаний, где чаще всего хотят работать.

Также в рейтинге работодателей 2023 года в своих категориях лидирующие позиции заняли Альфа-банк, "Яндекс", ВТБ, "Иви", "Сбермаркетинг", Okko, АНО "Центр развития "Среда возможностей", Black Star и sports.ru.