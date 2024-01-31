Собянин: 100 поликлиник планируют открыть после реконструкции в Москве в 2024 году

Мэр Москвы отметил, что филиал № 2 городской поликлиники № 8, находящийся на реконструкции, "очень востребован и ожидаем населением"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 140 поликлиник Москвы, 100 из которых планируется запустить уже в этом году, будут полностью реконструированы и оснащены новым оборудованием, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы приступили к масштабной программе реконструкции поликлиник, ко второму этапу. Напомню, на первом этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник, на втором этапе - 137. Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это максимально в короткие сроки, без ущерба качества. В этом году предполагается запустить 100 поликлиник полностью реконструированных и оснащенных новым оборудованием", - сказал Собянин во время осмотра хода реконструкции поликлиники в районе Тропарево-Никулино.

Он уточнил, что филиал № 2 городской поликлиники № 8, находящийся на реконструкции, "очень востребован и ожидаем населением". Обращаясь к главврачу поликлиники № 8 Оксане Одарюк, мэр отметил, что не нужно дожидаться, когда строители полностью освободят помещение, чтобы приступить к налаживанию оборудования и подготовке персонала, это можно начать делать заранее, "чтобы уже 1 сентября жители могли прийти сюда на прием".

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, здание поликлиники было построено в 1971 году, медицинскую помощь в нем получали свыше 33 тыс. человек. Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2023 года. В ходе работ здание поликлиники будет практически полностью перестроено. Будет обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции, выполнена отделка помещений. Проект предполагает удобное зонирование помещений: наиболее посещаемые кабинеты будут размещаться на нижних этажах, а административные - на верхних. Планируется замена оборудования, включая установку рентгенографического аппарата U-дуга, которого ранее в филиале не было.

В результате реконструкции в поликлинике будет увеличено количество кабинетов, а также появится отделение медицинской профилактики.