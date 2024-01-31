В Омской области количество закрытых на карантин из-за ОРВИ классов выросло в четыре раза

Всего закрыто 338 классов и 73 группы в дошкольных учреждениях

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ, заболеваемость которыми превысила в Омской области эпидемический порог на 53%, введен в 338 классах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На карантин закрыто 338 классов в 78 средних общеобразовательных школах и 73 группы в детских дошкольных учреждениях", - рассказали в ведомстве.

Неделю назад на карантин было закрыто 84 класса и 33 детсадовских группы. По итогам четвертой недели 2024 года в регионе было зарегистрировано 16 207 случаев заражения ОРВИ, что на 20% больше показателя третьей недели. Заболеваемость этими инфекциями превысила на 53% эпидемический порог. Как отметили в пресс-службе, в пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы гриппа (90,6%).