Мемориальная доска экс-главе ЦИК Чурову открыта в Москве на фасаде здания РВИО

В открытии памятной доски приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, представители дипломатического и оборонного ведомств, а также Центризбиркома и правительства Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мемориальная доска бывшему председателю Центризбиркома РФ, послу по особым поручениям МИД Владимиру Чурову открыта на фасаде здания штаб-квартиры Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В торжественном открытии памятной доски приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, представители дипломатического и оборонного ведомств, а также Центризбиркома и правительства Москвы.

Мединский подчеркнул, что Чуров был большим знатоком истории, стоял у истоков воссоздания РВИО. "Большой человек, мне горько осознавать, как он безвременно ушел, - отметил помощник президента РФ. - Владимир Евгеньевич брал на себя удар".

"Для нас, молодого поколения, - это человек-глыба, человек большого государственного масштаба. <…> Максимально скромный, добрый и очень отзывчивый человек", - отметил в свою очередь начальник департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.

О масштабах личности

Чуров умер в марте прошлого года на 71-м году жизни. В 2007-2016 годах он был председателем Центральной избирательной комиссии РФ, с 2016 года занимал пост посла по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран. Награжден орденами Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, знаками отличия "За безупречную службу" XX лет и XXX лет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал "заметный личный вклад" Чурова в развитие системы проведения выборов в России, а также в продвижение внешнеполитических целей страны. Министр отмечал востребованность "богатейшего профессионального опыта" дипломата Чурова в работе Министерства иностранных дел России.