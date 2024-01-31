В СК РФ заявили, что около 650 млн рублей ущерба возмещено за год по уголовным делам в ДНР

Особое внимание уделялось материалам проверок по фактам невыплаты заработной платы, отметили в ведомстве

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Почти 650 млн рублей ущерба возмещено в 2023 году по уголовным делам, находящимся в производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике (ДНР). Особое внимание уделялось материалам проверок по фактам невыплаты заработной платы, сообщили в ведомстве по итогам заседания коллегии.

"По уголовному делу, возбужденному по факту невыплаты заработной платы работникам ГУП ДНР "Вода Донбасса", на первоначальном этапе расследования во взаимодействии с правительством республики приняты исчерпывающие меры по полному погашению образовавшейся задолженности по заработной плате сотрудникам указанного предприятия. В ходе предварительного следствия в 2023 году по уголовным делам возмещен ущерб в размере почти 650 млн рублей", - рассказал в докладе и.о. руководителя следственного управления Владимир Курбатов.

Всего в 2023 году следователями управления направлено в суд 425 уголовных дел.