Путин рассказал, что получил водительские права в 20 лет на военной кафедре

Кандидат в президенты РФ отметил, что в ДОСААФ молодые люди приобретают множество полезных навыков

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами рассказал, что получил свои водительские права в возрасте 20 лет на военной кафедре в университете.

"Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - прим. ТАСС), а в университете на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда (получение прав - прим. ТАСС)", - поделился он.

Путин также отметил, что в ДОСААФ молодые люди приобретают множество полезных навыков.

ДОСААФ России - общественно-государственная организация, созданная как связующее звено между гражданским обществом и ВС для решения комплекса задач в сфере подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.