Глава Росавиации провел совещание по безопасности с S7 после нескольких авиаинцидентов

Как сообщили в ведомстве, особое внимание было уделено случаям помпажей двигателей самолетов Boeing 737-800

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7 после нескольких авиаинцидентов, говорится в сообщении Росавиации.

"Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 - в последнюю декаду января зафиксировано три случая", - отмечается в сообщении.

По итогам совещания "для оперативного реагирования в целях предупреждения повторения подобных случаев" даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающим двигателем и проведению аудита технологии облива, увеличению частоты моек двигателей, анализу ситуации применительно к другим типам самолетов. Также сделан акцент на "строгом выполнении экипажами предполетных и послеполетных процедур в условиях обильных осадков при минусовых температурах".