ЮАР стала главным направлением для туристов из РФ в Африке южнее Сахары

Российский союз туриндустрии отметил, что в предыдущие годы в регионе была больше востребована Кения

ПРЕТОРИЯ, 31 января. /ТАСС/. ЮАР вышла на первую позицию в Африке южнее Сахары по популярности у российских туристов по итогам 2023 года. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"ЮАР обошла в минувшем году Кению и Танзанию как наиболее популярные среди туристов из РФ страны Африки южнее Сахары, - говорится в сообщении союза. - В предыдущие годы в регионе была больше востребована Кения, но в 2023 году на первый план вышла ЮАР. Эксперт связывает тенденцию с тем, что ЮАР позже соседних стран сняла ковидные ограничения, и сейчас реализуется отложенный спрос".

РСТ не приводит данные по числу туристов из РФ, посетивших ЮАР в 2023 году. При этом он замечает, что количество российских туристов, посетивших Африку в 2023 году, на 30% превышает этот показатель для 2022 года.