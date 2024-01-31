В Петербурге успешно прооперировали найденного в отходах на заводе терьера

Собака по имени Счастливчик пробудет в стационаре до 2 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Йоркширский терьер Счастливчик, которого нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, успешно перенес операцию, сообщили в Telegram-канале пресс-служба АО "Автопарк № 1 "Спецтранс", на предприятии которого была найдена собака.

"[Утром] мы переживали за жизнь Счастливчика - сегодня ему предстоял наркоз, санация ротовой полости и операция. Но уже к обеду поступили позитивные новости из клиники и центра "Шпиц Апероль". Все прошло успешно", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, Счастливчику делали санацию ротовой полости и удаляли гнилые зубы, также его кастрировали. Это было необходимо для устранения некоторых симптомов и удаления новообразований. Собака находится в стационаре неделю и будет там до 2 февраля.

Ранее осмотр собаки показал, что йокширскому терьеру нужна консультация диетолога и тщательно подобранная диета, а также дорогостоящие лекарства для поддержания работы сердца. Прежде чем передать собаку в семью, его вылечат, сделают необходимые прививки, паспорт, чипируют, а новые хозяева подпишут в приюте договор об ответственной передаче животного.

22 января ТАСС сообщал, что на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли немолодого йоркширского терьера. Позже выяснилось, что у него коллапс трахеи, сердечная недостаточность, а также сломаны ребра.

АО "Автопарк № 1 "Спецтранс" c 1936 года работает в сфере обращения с отходами, с 2022 года по контракту с региональным оператором работает в южных районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском, а также в части Центрального. Производственная база компании включает 400 единиц спецтехники, 4 предприятия по обработке и утилизации отходов, современный лицензированный полигон, завод по производству спецоборудования.