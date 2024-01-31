В Подмосковье выделили почти 190 млн рублей городским округам на уборку мусора в лесах

По итогам 2023 года было ликвидировано около 1,2 тыс. навалов мусора в лесах области объемом более 126 тыс. куб. м

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Московской области в 2024 году выделили почти 190 млн руб. городским округам для уборки лесов от мусора, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

"С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки. В наступившем году из бюджета Московской области городским округам на эту работу выделено 189 500 000 рублей. И наша общая задача - так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали лишь удовольствие от общения с природой", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

Отмечается, что по итогам 2023 года, по данным муниципалитетов, было ликвидировано около 1,2 тыс. навалов мусора в лесах Подмосковья объемом более 126 тыс. куб. м. Причем, навалы мусора в лесу являются самой частой темой обращений в комитет лесного хозяйства через системы ЦУР и "Добродел": за прошлый год поступило 2 тыс. таких запросов от жителей, что составляет 52% от количества всех обращений в ведомство.