Около 800 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту

Время ожидания с обеих сторон занимает более часа

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Около 800 автомобилей ожидают проезда с обеих сторон Крымского моста после трехчасовой остановки движения. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 390 транспортных средств. <…> В очереди со стороны Керчи находится 370 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что время ожидания с обеих сторон занимает более часа.

Как передает корреспондент ТАСС, счередь со стороны Краснодарского края растянулась на несколько километров, она состоит преимущественно из легковых автомобилей.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев о воздушной тревоге и системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он информировал, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе в районе Любимовки. Также обломки ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы. Кроме того, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, из-за упавших обломков повреждены 12 строений.

По данным Минобороны России, обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, авиационная техника не повреждена. В МО РФ сообщили, что Киев пытался атаковать 20 авиационными управляемыми ракетами объекты на территории РФ, средства ПВО уничтожили 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три - над Крымским полуостровом.