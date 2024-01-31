В Ростовской области и ДНР проведут исследование биоресурсов в Азовском море

Научные исследования продлятся в течение трех лет - до 2026 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ) и Донбасской аграрной академии в 2024 году приступят к исследованию биоресурсов в акватории Азовского моря. Научная оценка их разнообразия и состояния не проводилась в ДНР более 10 лет, сообщил ТАСС декан факультета ветеринарной медицины ДонГАУ Артур Тазаян.

"Наша совместная работа направлена в основном на научное обоснование комплекса мероприятий по сохранению биоресурсов Азовского моря, оценку состояния среды и современного состояния и безопасности биоресурсов в условиях антропогенных воздействий и климатических изменений. Исследования планируются на акваториях Азовского моря у побережья ДНР, в том числе в районах недавних боевых действий, оказавших негативное воздействие на среду обитания и состояние водных ресурсов региона. Данные работы позволят оценить текущее качественное состояние биоресурсов в части их токсикологической безопасности и организовать контроль за их рациональным использованием", - сказал Тазаян.

По словам собеседника агентства, подобных исследований на территории ДНР не было более 10 лет. "Нашим коллегам из ДНР с 2014 года было не до науки. Но сегодня ситуация изменилась. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Донбасской аграрной академии, в том числе к исследованиям будут привлекаться коллеги из других российских вузов", - уточнил Тазаян.

Научные исследования продлятся в течение трех лет - до 2026 года. Как ожидается, первая экспедиция состоится летом текущего года, добавил он.