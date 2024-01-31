СМИ: суд в Мексике вновь ввел запрет на бои быков на крупнейшей в мире арене для корриды

Издание Razon передает, что запрет ввели после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных, основанного на законе Мехико о защите животных

МЕХИКО, 31 января. /ТАСС/. Суд в Мексике вновь ввел отмененный в декабре 2023 года запрет на корриду на арене Plaza de Toros Mexico, являющейся самой большой площадкой для боев быков в мире. Об этом сообщает издание Razon.

Отмечается, что запрет ввели после обращения в суд местной ассоциации по защите прав животных, основанного на законе Мехико о защите животных. Решение может быть оспорено в суде, но запланированные на эти выходные бои уже отменены.

В декабре 2023 года запрет был снят, поскольку, по мнению Верховного суда Мексики, ранее подавшая иск на запрет корриды гражданская ассоциация Justicia Justa "не доказала наличие неминуемого и непоправимого ущерба" от проведения боя быков. В судебной инстанции указали, что решение было принято единогласно четырьмя судьями. Таким образом, верховный суд отменил действовавший с мая 2022 года запрет на бои быков, установленный решением нижестоящей судебной инстанцией по иску Justicia Justa.

Согласно размещенной на интернет-портале правительства Мехико информации, вместимость открытой в 1946 году арены Plaza de Toros M xico составляет 42 тыс. человек, а ее диаметр составляет 43 м, что делает стадион самым большим сооружением для корриды в мире. Указывается, что коррида была полностью запрещена в Мексике с 1867 по 1887 год. На сегодняшний день коррида разрешена в 28 из 31 штата страны.