31 января, 22:23,
обновлено 31 января, 22:31
Военная операция на Украине

СМИ: освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Телеканал "Звезда" в Telegram-канале опубликовал кадры прилета самолета военно-транспортной авиации ВКС России с возвращенными военными

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву, сообщает телеканал "Звезда".

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Телеканал в своем официальном Telegram-канале опубликовал кадры прилета самолета военно-транспортной авиации ВКС России с возвращенными из плена военными.

Ранее в среду в Минобороны России сообщили о том, что 195 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне переданы 195 бойцов Вооруженных сил Украины. Военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. 

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