СМИ: освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Телеканал "Звезда" в Telegram-канале опубликовал кадры прилета самолета военно-транспортной авиации ВКС России с возвращенными военными

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву, сообщает телеканал "Звезда".

Телеканал в своем официальном Telegram-канале опубликовал кадры прилета самолета военно-транспортной авиации ВКС России с возвращенными из плена военными.

Ранее в среду в Минобороны России сообщили о том, что 195 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне переданы 195 бойцов Вооруженных сил Украины. Военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.