Летевший на Сахалин самолет перенаправили в Хабаровск из-за непогоды

Речь идет о рейсе FV 6283

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Самолет из Москвы в четверг утром не смог приземлиться в Южно-Сахалинске из-за неблагоприятных погодных условий и вынужден был направиться на запасной аэродром в Хабаровск, сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

"Рейс FV 6283 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На летном поле Южно-Сахалинска с утра снова неспокойно. В районе поднялся сильный ветер, порывы - до 14 м/с, видимость - менее 400 м. Условия для посадки сложные", - рассказали в пресс-службе авиаузла.

По информации табло аэропорта, самолет должен был приземлиться в Южно-Сахалинске в 09:10 (01:10 мск). Соответственно, задержан и обратный вылет. Планируется, что воздушное судно можно будет посадить на острове днем.