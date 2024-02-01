В Якутии к играм "Дети Азии" подготовят не менее 30 гидов-экскурсоводов

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии обеспечат подготовку и аттестацию не менее 30 гидов-экскурсоводов к предстоящим Международным спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Об этом сообщил ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды.

"Совместно с министерством образования и науки республики и окружной администрацией города Якутска нами ведется активная подготовка гидов-экскурсоводов к VIII Международным спортивным играм "Дети Азии". Планируется подготовить не менее 30 гидов-экскурсоводов", - сказал Ханды.

Он отметил, что в данный момент разрабатываются экскурсионные пешие и автобусные программы для гостей столицы Якутии. "Маршруты будут находиться в пределах трехчасовой езды", - уточнил министр.

Международные спортивные игры "Дети Азии" проводятся с 1996 года. За более чем 27-летнюю историю игры объединили 15 тыс. юных спортсменов из более чем 40 стран Азии. На сегодняшний день "Дети Азии" являются крупнейшей стартовой площадкой для юных спортсменов в мир большого спорта. В играх юные спортсмены разыграют 224 комплекта медалей по 24 видам спорта.