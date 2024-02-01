Участникам СВО из Тувы к празднику Шагаа отправили мясо сарлыка и пельмени

Гуманитарный груза весом около 25 тонн сопровождает лама

ТАСС, 1 февраля. Военнослужащим из Тувы, участвующим в специальной военной операции (СВО), в канун празднования тувинского Нового года Шагаа отправили около 25 тонн гуманитарного груза с национальными угощениями, замороженным мясом сарлыка (яка), пельменями. Об этом ТАСС сообщила руководитель ОНФ в Туве Саима Далчин.

"Мы отправили гуманитарный груз около 25 тонн для наших ребят из Тувы, участвующих в специальной военной операции. Груз сформирован специально к тувинскому Новому году Шагаа. В нем замороженное мясо баранины, говядины, конины и сарлыка. Мясо специально разделали порциями и упаковали такое ассорти, чтобы у ребят был готовый набор из разных видов мяса. Также для воинов отправили замороженные пельмени и национальные блюда долгого хранения - боорзак (палочки из теста), курут (сушенный творог)", - сказала Далчин.

По словам Далчин, сопровождает гуманитарный груз в зону СВО лама. "Он для наших ребят проведет обряд. К Шагаа мы также передали благовония для проведения молебнов", - пояснила Далчин.

Гуманитарный груз отвезут военнослужащим в нескольких направлениях ДНР, ЛНР и Запорожье.

Дата Шагаа каждый год меняется. Она рассчитывается по лунному календарю. Чаще всего праздник отмечается в конце зимы - начале весны. В этом году праздник наступает 10 февраля. Согласно традиции, праздник символизирует очищение, новую жизнь. В дни Белого месяца принято ходить в гости, угощать родных и близких молочными продуктами, украшать алтарь в доме.