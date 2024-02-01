В России за январь 2024 года 46 детей погибли при пожарах

В пресс-службе МЧС сообщили, что 282 ребенка удалось спасти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В России в январе 2024 года 46 детей погибли при пожарах. Спасти удалось 282 ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"За первый месяц года на пожарах уже погибли 46 детей, в прошлом году (за январь - прим. ТАСС) - 34. Сотрудникам МЧС России удалось спасти из горящего жилья 282 ребенка, еще 2 580 эвакуировать. В январе прошлого года были спасены 117 детей и 608 эвакуированы. Всего в 2023 году на пожарах погибли 310 детей", - цитируют в пресс-службе главу МЧС России Александра Куренкова.

Самые крупные случаи гибели детей зафиксированы в Москве и Тверской области, где погибло по три ребенка. На воде погибли трое детей, спасти при этом удалось 53 человека.

"МЧС России неизменно уделяет важное внимание детской безопасности. Мы хотим докричаться до каждого взрослого: не оставляйте детей одних, без вас они беззащитны. Это касается пожаров, водоемов, открытых окон - опасность подстерегает любознательного ребенка на каждом шагу. Будьте рядом и беды не случится", - посоветовал Куренков.

Ранее в МЧС России сообщали о пакете социальной рекламы, созданной при участии профессиональных маркетологов, рекламщиков и дизайнеров. В него вошли порядка 400 материалов: рекламные баннеры, видеоролики, инфографика, аудиофайлы. Планируется, что демонстрироваться реклама безопасности будет во всех регионах, ее уже взяли в эфир федеральные и местные телеканалы. Также она будет транслироваться в транспорте и на билбордах.