На Дальнем Востоке пройдет гастрофестиваль зимней рыбы "Корюшка и Ко"

Он продлится с 1 по 15 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Фестиваль зимней рыбы "Корюшка и Ко" начался в трех регионах Дальнего Востока - Приморье, Камчатке и Хабаровском крае. Каждое заведение подготовило особое меню, раскрывающее потенциал локальных дальневосточных продуктов - корюшки, наваги и минтая, и представит разнообразие вкусов: от жареной рыбы до кулебяки с корюшкой.

"В этом году фестиваль проходит в трех регионах Дальнего Востока, более чем в 30 заведениях по 46 адресам. Мы вышли за рамки ресторанов, в этом году жареного писуча - очень мелкую корюшку, которую можно есть как семечки - подают на фудкортах сети кафе "Чи-Фань". Можно сказать, привычные дальневосточникам корюшка и навага стали продуктами одновременно высокой и массовой кухни. Так, в этом году заведения предлагают гостям не только жареху, но и фаршированные минтаем шампиньоны, корюшку с муссом из минтая, кулебяку с корюшкой и многие другие необычные блюда", - сообщила ТАСС основатель фестиваля, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Фестиваль продлится с 1 по 15 февраля. Цена обязательных для каждого заведения-участника блюд (жареных корюшки и наваги) с прошлого года не изменилась - 150 рублей за 100 граммов корюшки и 120 рублей за 100 граммов наваги. Сохранить стоимость удалось за счет расширения географии поставщиков из трех дальневосточных регионов. Рыбодобывающие предприятия, конкурируя, предложили выгодную цену на сырье.

Корюшка остается излюбленной рыбой дальневосточников. Организаторы фестиваля стремятся разрушить распространенные стереотипы о дальневосточной рыбе и популяризировать привычный продукт, усилив его необычными сочетаниями вкусов. Фестиваль проводится в шестой раз и на принципах коллективного маркетинга - заведения совместно принимают решения о единой ценовой политике, формируют общий бюджет на проведение фестиваля.

Ловля и приготовление

В этом году Школа дальневосточной кухни организует мастер-класс по приготовлению тартара из корюшки с малиновой свеклой. Во время фестиваля также состоится организованная подледная рыбалка в теплых палатках, установленных на льду. Две субботы подряд жители и гости Владивостока будут группами приезжать к месту рыбной ловли, есть жареную рыбу или увозить с собой улов. Каждый участник получит снасти и наживку, лунки тоже будут подготовлены, а в палатках будут печки, столы, стулья.

Организаторы отмечают, что зимний гастротур с рыбалкой организован впервые. Ранее команда устраивала городские праздники зимней рыбы, проводила тематические игры по мотивам локальной дальневосточной кухни и приморского стритфуда.

Фестиваль организован Школой дальневосточной кухни и Тихоокеанским туристическим союзом и проводится в рамках общественного проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food с 2019 года.