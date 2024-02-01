Направлявшийся из Красноярска на Сахалин самолет вылетел из Хабаровска

Вылет самолета из Москвы перенесли на 2 февраля

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Летевший на Сахалин самолет из Красноярска, севший в Хабаровске из-за непогоды на острове, отправился по маршруту. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Хабаровска.

"Рейс из Красноярска вылетел", - сказали в аэропорту. Вылет самолета из Москвы перенесли на 2 февраля на 04:30 (21:30 мск 1 февраля).

Также был задержан утренний рейс из Хабаровска в Южно-Сахалинск, он вылетел, уточнили в аэропорту.

Утром из-за ливневого снега, метели и плохой видимости в Южно-Сахалинске в аэропорту Хабаровск как на запасном совершили посадку два самолета - из Красноярска и Москвы.

Спасатели объявили экстренное предупреждение на 1 февраля в шести южных районах Сахалина и двух южных районах Курильских островов (Сахалинская область) в связи с метелью и ураганом.