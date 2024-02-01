Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-й годовщиной интронизации

Предстоятель РПЦ подчеркнул очень высокий уровень церковно-государственных отношений

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.

"Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником - с днем интронизации", - сказал глава государства, обращаясь к патриарху. "Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <...> Спасибо вам за ваши труды", - добавил Путин.

"Спасибо большое вам", - поблагодарил президента патриарх, подчеркнув, что прошедшие годы были отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений, благодаря которым удалось достичь того, что в прошлом даже и представить было невозможно.

"Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете всем гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, и за помощь самой церкви как институции", - добавил патриарх.

1 февраля патриарх Кирилл отмечает 15-летие со дня интронизации.