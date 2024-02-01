В Хакасии в шестой раз подряд продлили режим черного неба

Он сохранится до 2 февраля

ТАСС, 1 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим черного неба, продлили в Абакане и Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении Минприроды республики.

"По информации Хакасгидромета, с 19:00 (15:00 мск) 1 февраля 2024 года до 19:00 (15:00 мск) 2 февраля 2024 года на территории городов Абакана и Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сказано в сообщении.

Также режим НМУ сохраняется в Красноярске до вечера 2 февраля.

Режим был введен в Абакане и Черногорске с 19:00 (15:00 мск) 25 января на сутки, до 26 января. Впоследствии он продлевался пять раз, последний раз до 19:00 (15:00 мск) 1 февраля.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух").