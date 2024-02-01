Нарышкин предложил увековечить память защитников Донбасса в серии многотомника по истории

Директор службы внешней разведки отметил, что книжный проект "Страницы советской и российской истории" реализуется уже четвертый год

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на презентации книгоиздательского проекта "Страницы советской и российской истории. 1917-2017" предложил увековечить в многотомнике память выдающихся участников героической обороны Донбасса.

По словам Нарышкина, отрадно, что книжная серия охватывает как советский, так и постсоветский периоды истории России, "тем самым подчеркивается ее неразрывность и преемственность". "Мне кажется, было бы уместно посвятить ряд томов и событиям совсем недавним, но уже ставшим неотъемлемой частью нашего общего прошлого, - добавил он. - Cкоро нам предстоит отпраздновать десятилетие "Русской весны", юбилей возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Вижу в этом прекрасный повод, чтобы увековечить память выдающихся участников тех событий, организаторов героической обороны Донбасса - Арсена Павлова, Михаила Толстых, Владимира Жоги, Ольги Качуры и многих других".

Нарышкин отметил, что книжный проект "Страницы советской и российской истории" реализуется уже четвертый год совместными усилиями Акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" и Российского государственного архива социально-политической истории.

"В его основе лежит давно зарекомендовавший себя подход рассказывать о прошлом через призму судеб выдающихся известных людей. Это позволяет читателям глубже понять мотивы деятельности исторических личностей, логику принятия тех или иных государственных решений, а быть может, даже задуматься о собственном вкладе в судьбу страны", - добавил он.

Символы своего времени

Председатель РИО обратил внимание на то, что в настоящий момент в рамках серии изданы уже 37 востребованных читателями томов.

"Каждый из них написан живым и понятным языком, опирается на подлинные архивные источники и содержит богатый иллюстративный материал. Выбор героев книг тоже очень широк: Сергей Королев и Игорь Курчатов, Алексей Косыгин и Андрей Громыко, патриархи Сергий и Тихон, - перечислил он. - Люди, ставшие настоящими символами своего времени, лицами своей бурной и непростой эпохи".

По словам Нарышкина, принципиально важно, что в работе над книжной серией принимают участие профессиональные историки, крупные специалисты, обладающие необходимой квалификацией. "В этой связи хотел бы поблагодарить Андрея Константиновича Сорокина, взявшего на себя труд выступить научным консультантом многотомника, а также весь авторский коллектив", - сказал он.

Кроме того, председатель РИО выразил признательность основателю корпорации АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "за саму идею проекта и за всестороннюю поддержку этой книжной серии, и в целом за большой вклад в дело исторического просвещения".