Очередь фур на границе с Литвой под Калининградом выросла до 50 машин

На въезд в область очередь отсутствует

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Очередь из грузовиков перед многосторонним автомобильным пропуском (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области выросла до 50 машин, еще 25 стоят на нейтральной полосе. Литовская сторона замедлила работу и в отдельные часы вообще не принимает грузовой транспорт, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Перед МАПП "Чернышевское" в очереди на выезд в Литву из Калининградской области стоят 50 машин, еще 25 грузовиков, уже оформленных российскими таможенниками, ожидают возможности пересечь границу на нейтральной полосе. На въезд в область очередь отсутствует", - сообщила Иванова.

Очередь растет из-за медленной работы литовской таможни, отметила собеседница агентства, добавив, что утром в среду перед пунктом пропуска на российской стороне стояли 35 грузовиков. "За прошедшие сутки Литва приняла только 61 автомобиль, хотя могла бы пропустить в два с лишним раза больше - 150 машин. Наши таможенники за то же время оформили на въезд из Литвы 121 машину", - отметила собеседница агентства.

В отдельные часы литовская сторона вообще не принимает грузовой транспорт, добавила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни. В среду литовская сторона не принимала большегрузы с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00 по московскому времени, уточнила она.

По данным Telegram-канала МАПП "Чернышевское", отставание от зарезервированного в электронной очереди времени прохождения границы с российской стороны в Литву на 10:00 по московскому времени достигло 135 часов. Ближайшие транспортные средства в очереди за 26 января. При этом, по данным регионального управления ФГКУ Росгранстрой, на пункт пропуска водители приезжают, учитывая эти данные. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - отмечается в сообщении Telegram-канала.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советске ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.