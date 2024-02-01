В омском музее открылась выставка работ художника-мариниста Боголюбова

Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения художника

ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Выставка с редко экспонируемыми работами известного художника-мариниста Алексея Боголюбова открылась в Омском государственном музее изобразительных искусств им. Врубеля. Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения художника.

"Выставка "Истинно морских художников очень немного..." открыта в преддверии юбилейной даты. Потомственный дворянин, внук А. Н. Радищева, Алексей Петрович Боголюбов вошел в историю изобразительного искусства как замечательный мастер, запечатлевший историю российского флота в живописных полотнах, акварелях, рисунках и литографиях <...> он оставил богатейшее художественное наследие - около трех тысяч произведений", - цитирует пресс-служба куратора выставки, ведущего научного сотрудника Галину Севостьянову.

На экспозиции представлены два рисунка Боголюбова и альбом "Изображение действий Черноморского флота против турок, 1853 года" (Санкт-Петербург). Этот альбом с шестью большеформатными цветными литографиями был сделан по заказу императора Николая I и получен музеем в дар от Государственного Эрмитажа. Сюжеты произведений связаны с эпизодами Крымской войны и первым опытом использования в сражениях колесных пароходофрегатов. В дальнейшем они послужили эскизами для живописных полотен. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, эта графика из фондов музея редко экспонируется из-за ограничений для этого вида работ, так как они могут выставляться только на некоторое время при щадящем освещении.

Алексей Боголюбов (1824 - 1896) - русский художник-маринист, мастер русской батальной живописи, выпускник Императорской Академии художеств, автор около 3 тыс. произведений, многие из которых хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья, в частности в Третьяковской галерее: "Золотой Рог", "Устье Невы", "Летняя ночь на Неве у взморья" и другие.