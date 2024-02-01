В ЛНР заявили о готовности к наплыву беженцев, скрывающихся от украинской мобилизации

Как сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова, Киев планирует дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. ЛНР готова предоставить убежище беженцам с Украины, скрывающимся от насильственной мобилизации в ряды ВСУ, проводимой на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила на брифинге уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Киев планирует дополнительно мобилизовать полмиллиона человека. Меры пополнения рядов ВСУ приобрели насильственный характер. Кроме того, украинские власти обращались к европейским странам с просьбой депортировать находящихся там украинцев для выполнения плана мобилизации. Я думаю, мы не то, что можем предоставить политическое убежище, это уже происходит", - сказала Сердюкова.

Также омбудсмен добавила, что в ЛНР, как и по всей России, гарантируется соблюдение прав и свобод человека. Гонения и преследования по национальному признаку в РФ исключены.

"У нас много людей пребывает с украинскими паспортами. Они не подлежат депортации, если не нарушили законы. Если захотят принять гражданство РФ, нет никаких запретов", - подчеркнула она.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах массового скопления людей.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже лица, непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование направило запрос о призыве в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.