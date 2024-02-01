Дума вводит штрафы за принудительную высадку из транспорта инвалидов I группы

Штраф для водителей за это нарушение составляет 5 тыс. рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из общественного транспорта инвалидов первой группы.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в ноябре 2023 года.

Изменения предусмотрены в ст. 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас в ней в том числе установлены санкции за принудительную высадку из этих видов транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, и следует без сопровождения совершеннолетнего лица. Штраф для водителей за это нарушение составляет 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается распространить аналогичную ответственность и на случаи принудительной высадки инвалидов первой группы.

"Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.