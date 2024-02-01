Минздрав заявил об усилении атак на медиков в Донбассе и Новороссии со стороны ВСУ

Замглавы ведомства Андрей Плутницкий также позитивно оценил работу регионов-шефов, закрепленных за этими территориями

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Атаки на медицинские организации в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливаются. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий на форуме "Все для Победы!".

"К сожалению, атаки на медицинские организации, коллективы, медицинских работников продолжаются. Последние события показывают, что они усиливаются. Мы видим, что на машины скорой помощи начались целенаправленные атаки. К сожалению, в этих атаках получают ранения и гибнут наши сотрудники", - сказал он.

Плутницкий также позитивно оценил работу регионов-шефов, закрепленных за Донбассом и Новороссией. "Наши братские республики и области очень много делают в части здравоохранения. Более 170 объектов восстановлены на территории всех наших новых субъектов, это в том числе те медицинские организации, которые подвергались и продолжают, к сожалению, подвергаться атакам со стороны наших врагов", - добавил он.