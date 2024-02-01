Amazon вновь оштрафовали за неудаление информации о суициде и наркотиках

Штраф составил 2 млн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Amazon на 2 млн рублей за повторный отказ удалить со связанных с ней интернет-ресурсов информацию о суициде и местах продажи наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновной компанию Amazon по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей", - огласила решение судья. Компании грозило наказание в виде штрафа до 4 млн рублей.

Как сказано в материалах дела, в октябре 2023 года мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы назначил Amazon штраф на общую сумму 1 млн рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, а также за отказ убрать информацию о способах изготовления и употребления наркотиков. Поводом послужила публикация в одной из соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства, а также репосты с запрещенного в России сайта Hydra, на котором содержится информация по изготовлению и продаже наркотических веществ. После этого штрафов данные сведения так и не были удалены, поэтому компанию вновь привлекли к административной ответственности.