В Канаде продлят запрет на эвтаназию для психически больных людей до 2027 года

По мнению канадских властей, страна "пока не готова" к изменениям закона об эвтаназии

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение продлить до 2027 года запрет на эвтаназию для психически больных граждан. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу Минздрава страны Марка Холленда.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что, по мнению властей, страна "пока не готова" к таким изменениям закона об эвтаназии. Против инициативы Либеральной партии Канады добавить в закон граждан с психическими заболеваниями выступает оппозиционная Консервативная партия Канады.

В 2021 году власти согласились внести изменения в соответствующий закон об эвтаназии, чтобы рассмотреть такую возможность для людей с психическими расстройствами. Ранее соответствующие изменения планировалось внести не позднее 2024 года.

Закон об эвтаназии, действующий с июня 2016 года, распространяется только на граждан Канады. Согласно документу, добровольно уйти из жизни при помощи докторов могут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Законом также отменено уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.

С 2016 года законом воспользовались не менее 45 тыс. человек.