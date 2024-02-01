МИД РФ: российских журналистов не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле

Как отметили в ведомстве, причиной стало то, что "устроители шоу" вокруг ситуации с музыкантами боятся разоблачения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Журналистов из РФ не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Израиле, организованную после отбытия музыкантов из Таиланда, потому что "устроители шоу" вокруг ситуации с музыкантами боятся разоблачения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на распространившуюся в интернете дезинформацию о ситуации с задержанием участников группы "Би-2" в Таиланде. Там отметили, что публикации основаны на фейковой информации - "то российские дипломаты виноваты в аресте группы, то обвиняются в "бездействии". "С самого начала сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом", - подчеркнули в МИД РФ.

"Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов", - указали в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что музыкантам была предоставлена возможность встречи с российским консулом, "от которой они отказались сами".

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Александра Умана (Шура "Би-2"). Как ранее сообщила пресс-служба израильского МИД, шесть членов "Би-2" 31 января были освобождены и вылетели в Израиль. Еще один член группы прибыл в Израиль утром того же дня.