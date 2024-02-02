Турпоток в Калмыкию за год вырос на треть

По словам главы республики Бату Хасикова, достичь показателя удалось благодаря событийным мероприятиям

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Калмыкию за 2023 год увеличился на треть, республику посетили свыше 120 тыс. человек, сообщил ТАСС глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"Мы постоянно развиваем событийный туризм: к уже завоевавшим любовь наших гостей событийным мероприятиям, которые стали брендами региона, добавляем новые. В минувшем году, например, впервые провели фестиваль барханов с экстремальным марафоном по пескам, и он собрал множество гостей со всех регионов и зарубежья. По итогам 2023 года республику посетили более 120 тыс. туристов, турпоток вырос на треть", - сказал он.

В Калмыкию 7 апреля прибывает туристический поезд-отель "Цветущая степь", популярность которого у путешественников растет с каждым годом. Гости региона в рамках фестиваля тюльпанов не только знакомятся с уникальной по своей красоте природой степного региона и национальной кухней, но и совершают много активностей - занимаются йогой, посещают духовные практики, соревнования и заплыв на SUP-досках, этнографические выставки и мастер-классы. В рамках фестиваля барханов в этом году планируется расширить и сделать интересней экстремальный забег, спортивные мероприятия с участием квадро-мотоциклов.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании в Калмыкии новых мест притяжения в районах региона - с учетом локальных и культурно-исторических особенностей. Республика за последние годы стала регионом, привлекательным для российского туриста, в первую очередь, из-за культурных и религиозных особенностей, климатических характеристик, а также возможности оставаться наедине с природой, не отказываясь от качественного отдыха со всеми плюсами современного технологичного процесса", - добавил Хасиков.

Калмыкия реализует для отдыхающих все популярные направления: этно-, эко-, гастро- и спортивный туризм. В республике находится самая большая в Европе статуя Будды Майтреи (Будда Грядущего), высота которой - 12,5 м, а вес - 30 тонн, и самый крупный в Европе буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", место под строительство которого освятил Далай-лама XIV. В числе популярных туристических объектов: горящий источник, Меклетинское розовое озеро, Поющие барханы, целебные грязи Яшалтинского озера, символ региона и обладатель Национальной туристической премии - Одинокий тополь.