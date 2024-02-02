На западе Москвы в 2024 году завершат строительство храма в честь преподобного Алексия

Вместимость храма рассчитана на 800 прихожан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство храма в честь преподобного Алексия Человека Божия завершается на западе Москвы, ввод в эксплуатацию намечен I квартал 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"На объекте завершены строительно-монтажные, кровельные и фасадные работы, устройство наружных сетей и монтаж внутренних инженерных систем. На данный момент ведутся пусконаладочные работы и формируется пакет исполнительной документации. Ввод храма в эксплуатацию планируется в первом квартале 2024 года", - привели в тексте слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Одноглавое здание храма, расположенное на массивном стилобате, выполнено в традициях древнерусских старомосковских центричных храмов с ярко выраженной вертикальной композицией. Стены трех фасадов украшаются декоративными элементами растительного орнамента, скульптурными вставками и мозаичными иконами. В храме расположились молельный зал и алтарная часть, зал заседаний, также предусмотрена встроенная открытая колокольня. Все уровни храма связаны лестницами, также он обеспечен приспособлениями для маломобильных групп граждан. В стилобате располагается инженерная инфраструктура и технические помещения. Вместимость храма рассчитана на 800 прихожан.