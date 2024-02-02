В минздраве Татарстана сообщили, что данные о пациентах одной из больниц утекли в сеть

В министерстве заверили, что по итогам проверки будут приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Минздрав Татарстана проводит служебную проверку после появления сообщений об утечке базы данных пациентов. По предварительным данным, речь идет о записях о пациентах одной из центральных районных больниц, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В связи с появившейся в соцсетях информацией об утечке базы данных пациентов республики, Минздрав Татарстана сообщает следующее: речь не идет об утечке сведений обо всех пациентах Татарстана. По предварительным данным, незаконным путем был получен узкий сегмент записей о пациентах одной из центральных районных больниц. Вероятно, это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников. В данный момент проводится служебная проверка с привлечением специалистов по информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки будут приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее Mash сообщил, что база данных Минздрава Татарстана появилась в даркнете. В списках, по данным издания, есть дата рождения, номер телефона, СНИЛС, адрес и причина, по которой пациент обратился в больницу.