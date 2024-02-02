Россию в 2023 году посетили около 8,5 млн иностранных туристов

В Минэкономразвития сообщили, что это на 3,5% больше показателя за 2022 год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос на 3,5% по сравнению с 2022 годом - до 8,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

"Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год - прим. ТАСС) у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению в 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

Минэкономразвития для привлечения большего числа иностранных туристов и повышения доступности и привлекательности путешествий в РФ предпринимает множество мер. Среди них - запуск групповых туристических обменов с Ираном и с Китаем, решение на законодательном уровне вопроса безналичной оплаты иностранными туристами в России, рассказал он.