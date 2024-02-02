В Новоржевском округе под Псковом ввели двухмесячный карантин по бешенству животных

Он будет действовать в течение 60 дней

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели на территории Новоржевского муниципального округа Псковской области, где обнаружили енотовидную собаку, зараженную этим вирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Новоржевском муниципальном округе введен карантин по бешенству. Карантин введен на территории деревни Алтун и прилегающей территории радиусом до 1,3 км. Здесь в место, где жители подкармливают бездомных кошек, пришла енотовидная собака. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории очага заражения, а также на прилегающей территории ввели карантин на 60 дней. "В деревне Алтун будет проводиться выездная вакцинация для профилактики бешенства среди домашних животных. Остальные жители района могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в Новоржеве", - говорится в сообщении.