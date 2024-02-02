Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов и лыж в Белоруссии

По словам президента Белоруссии, надо, чтобы дети со школьных лет катались на лыжах, а "не сидели в интернете и не тыкали в телефон"

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов и лыж в республике, чтобы не закупать импортные.

"Есть направления, которые мне хотелось бы, чтобы Управление делами развивало: музыкальные инструменты и прочее. Наша нация музыкальная, образованная в этом плане, а мы в основном покупаем импортное. Что-то попробовали в Борисове воссоздать - вроде бы, на этом и заглохло", - сказал Лукашенко, принимая с докладом управляющего делами президента Юрия Назарова, сообщает агентство БелТА.

Глава государства отметил, что этот вопрос государственный и надо "поднять эту отрасль".

По его словам, похожая ситуация и в сфере производства лыж и другого спортивного инвентаря на предприятии "Телеханы" в Брестской области. "Тоже надо обязательно совершенствовать работу и выходить на более высокий уровень. Мы все-таки относительно северная страна, надо, чтобы детишки, как и мы с тобой когда-то, занимались на улице, - сказал Лукашенко. - А улица сегодня - это лыжи прежде всего".

По его словам, надо, чтобы дети со школьных лет катались на лыжах, а "не сидели в интернете и не тыкали в телефон".