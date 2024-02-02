Более 450 тыс. человек пересекли в 2023 году границу России с Китаем через Забайкальск

Границу также пересекли 140 тыс. грузовиков

ЧИТА, 2 февраля. /ТАСС/. Границу России и Китая через международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" в 2023 году после отмены ограничений из-за коронавируса пересекли 458 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

"На МАПП "Забайкальск" за прошлый год проследовали через границу 458 тыс. физлиц и 19 тыс. автобусов. В позапрошлом году был просто 0 [из-за ковидных ограничений граждане не пересекали границу между двумя странами]. Также 140 тыс. грузовых транспортных средств [пересекли границу в 2023 году]", - сказал Игнатьев.

Ежедневная пропускная способность МАПП "Забайкальск" составляет 280 грузовых автомобилей в оба направления. При этом ежедневно в обоих направлениях границу пересекают около 500 транспортных средств. За год грузооборот по экспорту составил 90,9 тыс. тонн. Чаще всего перевозили пиломатериалы, уголь, орехи, муку, различное оборудование и сжиженный газ. Грузооборот по импорту - 1,5 млн тонн, в основном это овощи, фрукты, механизмы и транспорт.

"В этом году оформили рекордное количество единиц новой техники - 51 тыс. Увеличение к 2022 году в 2,6 раза. Техника самая разнообразная: тракторы, машины для строительства дорог, краны, экскаваторы, автобусы и другое", - отметил Игнатьев.

В доковидный период российско-китайскую границу через Забайкальск пересекали до 1,6 млн человек и 195 тыс. транспортных средств.

Забайкальск - крупнейший российско-китайский погранпереход. Он объединяет автомобильный и железнодорожный пункты пропуска. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар. Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей.