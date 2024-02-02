В Красноярском крае и Хакасии продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 4 февраля

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске продлили до 07:00 (03:00 мск) 4 февраля. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В Красноярске режим НМУ ввели 30 января до 19:00 2 февраля.

"C 19:00 2 февраля 2024 года до 7:00 4 февраля 2024 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении УГМС. Сохраняется режим НМУ до 19:00 (15:00 мск) 4 февраля в Минусинске на юге Красноярского края.

В Хакасии, по сообщению Минприроды республики, режим "черного неба" в седьмой раз продлили в Абакане и Черногорске. Режим вводили в Абакане и Черногорске с 19:00 (15:00 мск) 25 января на сутки, до 26 января. Впоследствии он неоднократно продлевался, последний раз - до 19:00 (15:00 мск) 2 февраля. Сейчас режим продлили до 19:00 (15:00 мск) 4 февраля.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.