Володин отметил важность сохранения памяти о Сталинградской битве

Председатель Государственной думы сообщил, что одержать победу под Сталинградом и переломить ход войны помогли героизм, мужество и стойкость советских солдат

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем поздравлении по случаю годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отметил важность сохранения памяти об этом историческом подвиге.

"Важно хранить память об историческом подвиге наших дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о событиях тех лет", - приводятся слова Володина на сайте палаты парламента.

Он также отметил, что одержать победу под Сталинградом и переломить ход войны помогли героизм, мужество и стойкость советских солдат.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и стала предвестником победы над фашистскими войсками. В 2024 году отмечается 81-летие победы в Сталинградской битве.