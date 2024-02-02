Ларри Пейдж в 2018 году тайно купил остров в Карибском море

По данным Business Insider, это уже пятый остров, который приобрел сооснователь Google

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Сооснователь Google Ларри Пейдж в 2018 году за $32 млн тайно купил остров Кайо-Норте, расположенный в Карибском море. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По его информации, это уже пятый остров, приобретенный Пейджем. Кайо-Норте находится примерно в 40 км к востоку от Пуэрто-Рико. Для приобретения острова миллиардер использовал компанию US Virgin Island Properties, которая якобы принадлежит ему и его жене Люсинде Саутворт.

Сделка прошла "настолько тихо", что даже местные чиновники якобы "ничего не знали о личности нового владельца" и думали, что островом до сих пор владеет прежний хозяин, застройщик Дэн Шелли, утверждает портал.

Бизнесмен занял в 2023 году пятую строчку в ежегодном рейтинге 400 богатейших граждан США журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $114 млрд.