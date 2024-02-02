Семь юных москвичей наградили медалью Совфеда "За проявленное мужество"

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Семь детей, являющихся жителями Москвы, награждены памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество". Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, торжественное мероприятие прошло в Московской городской думе.

"В соответствии с распоряжением председателя СФ Валентины Матвиенко памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" были награждены семь детей-героев, жителей города Москвы", - говорится в сообщении.

Награды были вручены вице-спикером СФ Инной Святенко совместно с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым юным москвичам, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

"Сегодня в душе каждого из нас гордость: у родителей - за детей, у педагогов - за учеников, у одноклассников - за друзей, а у страны - за такое подрастающее поколение. Ежегодно истории подвигов юных ребят, неравнодушных к чужой беде, проявивших смелость, отвагу и мужество при спасении людей покоряют сердца миллионов людей", - отметила в ходе церемонии Святенко, слова которой цитирует пресс-служба.

Всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои" был инициирован заместителем председателя Совета Федерации, заслуженным спасателем РФ, героем России Юрием Воробьевым и реализуется с 2014 года. Мероприятия проекта проводятся под эгидой верхней палаты при поддержке МЧС РФ.