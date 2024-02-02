В Сочи дан старт юбилейной эстафете Олимпийского огня

Маршрут прошел от поселка Магри Лазаревского района через Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы, вокзал Лазаревского района

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Эстафета, посвященная юбилею проведения зимних Олимпийский игр в России, стартовала в пятницу в Сочи.

"Акция "Эстафета огня", которая стартовала сегодня, является одним из основных и ярких юбилейных событий. Ее участники воссоздают атмосферу знаменитой эстафеты Олимпийского огня", - сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

Маршрут прошел от поселка Магри Лазаревского района через Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы, вокзал Лазаревского района. Во второй день реконструкцию эстафеты Олимпийского огня можно будет увидеть по маршруту от сочинского вокзала через улицу Навагинскую, сквер "Фестивальный" и парусный центр комплекса "Юг Спорт".

"Всего по поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского к 10-летию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр подготовлено порядка 40 крупных мероприятий. Они уже проходят во всех районах курорта", - казал ТАСС Анатолий Мирошников, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи.

В пресс-службе города уточнили, что на пляже "Чайка" запланирован заплыв любителей зимнего плавания в море, также жители и гости города смогут увидеть концертную программу "День зимних видов спорта" и принять участие в онлайн-квест марафоне "Олимпийские игры, прошлое и настоящее". В Сочи Парке на выставке раритетных фото гости могут увидеть, каким был парк десять лет назад, когда принимал гостей в период зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. В 1980 году XXII летние Олимпийские игры принимала Москва.