Путин: федеральный проект помог чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях

Президент отдельно выделил позитивную динамику в лечении детей, столкнувшихся с онкозаболеваниями

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Онкологические заболевания стали чаще выявлять на ранних стадиях за время действия федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи онкоцентры в нескольких регионах, и потребовал усилить работу над доступностью помощи.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" действует с 2019 года.

"Сделано немало, и определенные позитивные тенденции мы видим. Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность - снижается. Да, пока, может быть, это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт", - отметил Путин. Президент отдельно выделил позитивную динамику в лечении детей, столкнувшихся с онкозаболеваниями.

"Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи", - подчеркнул Путин и добавил, что диагностика и лечение должны идти "быстро, качественно, эффективно - и желательно на том месте, где работает" человек. "Потому что, мы прекрасно понимаем, чем быстрее - тем лучше, - пояснил президент. - А если связано с какими-то переездами, с ожиданиями, со стоянием в очередях - это к тяжелым последствиям приводит".

"Задача, безусловно, перед нами стоит сложная, - подчеркнул Путин. - Нужно сделать все, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить". "Деньги, которые мы выделили, тратятся - и тратятся рационально", - заключил он.